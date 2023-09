Sberle all'Italia sul Mes

Bruxelles. L’Eurogruppo ieri è tornato a fare pressioni sul governo di Giorgia Meloni affinché proceda alla ratifica del nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità entro la fine dell’anno. Seppur con un linguaggio diplomatico, il suo presidente, Paschal Donohoe, ha voluto mandare un avvertimento più forte del solito sui rischi che sta correndo l’Italia e quelli che fa correre agli altri paesi della zona euro. “Questo non è solo un dibattito su una rete di sicurezza in tempi di incertezza per l’Italia, ma anche sugli altri diciannove stati membri e sul fatto che negli anni recenti abbiamo visto quanto rapidamente le condizioni economiche possono cambiare”, ha detto il presidente dell’Eurogruppo. Con la crescita che rallenta e i tassi di interesse che salgono, aumentano anche i pericoli di una recessione. Il direttore del Mes, Pierre Gramegna, ha ricordato che “rimangono rischi per la stabilità finanziaria”, perché “l’impatto effettivo dell’aumento dei tassi e dell’indebolimento dell’economia deve ancora essere visto”. Non si possono escludere fallimenti bancari, dopo quelli visti all’inizio dell’anno negli Stati Uniti e in Svizzera.

