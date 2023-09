Orbán frena ancora sulla Svezia nella Nato

L’emittente svedese UR, una specie di Rai Educational, ha pubblicato un video di dieci minuti sull’Ungheria in cui spiega l’assenza di pluralismo nei media ungheresi, l’accentramento dei poteri nelle mani del governo di Viktor Orbán e il deterioramento dello stato di diritto. Nulla di più di quello che dice il Parlamento europeo, secondo cui l’Ungheria “non è più una democrazia completa”. Ma il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, quello che ha ricevuto una medaglia dell’amicizia da Vladimir Putin e che ad aprile era a un incontro in Russia con lui, ha scritto una lettera al suo collega svedese: “Questo video non è d’aiuto per soddisfare la richiesta che ci fate di continuo”.

