Putin negozia con Kim, ma non è solo una questione di munizioni

Il dittatore nordcoreano in Russia e la spietatezza del regime anche con gli amici. Cosa chiederà in cambio a Mosca per un coinvolgimento diretto nella guerra? Forse c'entra qualcosa il cosmodromo più strategico del Cremlino. Tra missili e Difesa, potrebbe avere un ruolo anche la Cina

Quando il treno blindato di Kim Jong Un si muove è sempre una notizia. Il regime nordcoreano sta lentamente riaprendo i suoi confini dopo gli anni della pandemia, ma nel frattempo il mondo è cambiato, e se la prima visita all’estero del dittatore nordcoreano sin dal 2019 è in Russia non è un caso. Putin è alla ricerca di armi e munizioni per la sua guerra contro l’Ucraina, e l’amico Kim è la persona giusta per fornirgliele. E’ stata l’intelligence americana la prima a rivelare l’esistenza di una trattativa sugli armamenti tra Mosca e Pyongyang, poi il mese scorso il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu era stato a Pyongyang e i colloqui si erano intensificati. Ma chi la conosce sa che la Corea del nord è un regime spietato e opportunista anche con gli amici. Se il regime nordcoreano è disposto a farsi coinvolgere direttamente nella guerra contro l’Ucraina – questo, di fatto, significherebbe fornire armamenti alla Russia – vuol dire che la contropartita offerta da Mosca vale il viaggio in treno.