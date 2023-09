“Top Secret” a Madrid è la mostra che indaga le zone d'ombra della “società del controllo”

Qual è il mestiere più antico del mondo? Niente risposte scontate. Sareste archiviati nell’archeologia di genere, che nemmeno i patriarchi della Bibbia. Pensate alla Genesi, libro sacro per eccellenza. Prototipo di qualsiasi narrazione, anche la più irriverente. Pensate al serpente che si insinua nel giardino dell’Eden, guata Adamo ed Eva, falsifica la parola divina e con l’inganno procura dolore e morte ai viventi. Pensate a Caino e Abele. A quella smania di Caino di scrutare il fratello minore mentre pascola le pecore e offre sacrifici al Signore. In un crescendo di invidia e livore che fa di lui il primo assassino dell’umanità. Ecco. “Non c’è dubbio che spiare sia mestiere vecchio come il mondo. Per questo la spy story è il genere più antico del cinema. Coincide con gli esordi e continua fino a oggi. Il cinema ha reso popolare lo spionaggio. Anche con la parodia”. A parlare è Matthieu Orléan, curatore insieme con Alexandra Midal di Top Secret: cine y espionaje in mostra al centro culturale CaixaForum di Madrid fino al 22 ottobre. Un programma fitto di proiezioni, simposi, visite guidate. C’è perfino un menù Bond nella Terraza del centro. Poi a novembre la rassegna si trasferisce a Barcellona e nel 2024 a Saragozza, Siviglia, Valencia.

