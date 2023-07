Perché proprio il Messico è diventato un covo di spie russe

Il Messico sta diventando un hub di spie russe che operano negli Stati Uniti e nell’intera regione: lo rileva Mary Anastasia O’Grady, editorialista del Wall Street Journal. La presenza di spie russe in Messico sarebbe aumentata attraverso un’operazione diretta dallo stesso Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo. Certe attenzioni per il Messico non sono nuove. Lo stesso intervento degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale fu in realtà dovuto alla scoperta di un hub di spie tedesche che aizzava i messicani a fare guerra agli Stati Uniti per riprendersi la California e il Texas. Ventitré anni dopo, in Messico si era rifugiato Trotzky e proprio lì fu assassinato il 21 agosto 1940 con un colpo di piccone in testa da parte di Ramón Mercader, cugino di María Mercader, attrice e madre di Christian De Sica. Anche durante la Guerra fredda il Messico fu uno degli epicentri dello spionaggio mondiale, per la sua vicinanza a Stati Uniti e a Cuba.

