La guerra, la prigionia russa e il ritorno. Il racconto di un medico della brigata Azov

Il dottor Asan Isenajiev, tataro di Crimea, difensore di Mariupol, tra i 140 ucraini fatti prigionieri dopo l’assedio alla Azovstal e rilasciati in uno scambio il 31 dicembre 2022, ripercorre quei drammatici giorni. E dalle sue parole emerge lo straordinario multiculturalismo dell’Ucraina

"Posso farle una citazione da Churchill?” L’Ucraina nel 2023 non è solo quel posto fantastico dove il presidente è ebreo, il neoministro della Difesa Rustem Umerov è un musulmano e tataro di Crimea, il segretario del partito di governo Davyd Arakhamia è un georgiano e rifugiato dell’Abkhazia, roba che potrebbe sembrare una barzelletta sugli stereotipi nazionali e invece è un sorprendente modello di assimilazione democratica, peraltro nel mezzo di una guerra di aggressione. E’ anche quel posto dove a Kyiv oggi, in una mattinata di settembre, presso il Veteran Hub, che sorge nel centro della capitale, puoi incontrare Asan Isenajiev, medico della brigata Azov, tataro di Crimea, difensore di Mariupol, tra i 140 ucraini fatti prigionieri dai russi dopo l’assedio alla Azovstal e rilasciati in uno scambio il 31 dicembre 2022.