Da Kiran Mazdumar alla suocera di Sunak. La scienza in India è femmina

Nel 2011 è stata inserita dal Financial Times nella lista delle 50 donne più importanti del mondo degli affari, e nel 2019 Forbes l’ha collocata tra le 68 donne più potenti del mondo. E’ stata inserita nella “Worldview 100 List” dei visionari più influenti dalla rivista Scientific American e nominata tra i “100 Leading Global Thinkers” dalla rivista Foreign Policy. Si è classificata al primo posto nella categoria Business Captains della “Medicine Maker Power List” 2018, un indice delle cento persone più influenti al mondo nel campo della medicina: e la lista è ancora più lunga. Lei è Kiran Mazdumar, presidente esecutivo e fondatrice di Biocon Limited e Biocon Biologics Limited, un’azienda di biotecnologie con sede a Bangalore, in India, ed ex presidente dell’Indian Institute of Management.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE