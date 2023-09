L'“allargamento graduale” dell'Ue che piace a Macron è un rinvio dei nuovi ingressi

Il presidente francese ha in mente un trucco per rinviare le future adesioni: “l’integrazione e progressiva”. Mentre il 2030 dovrebbe essere l'anno del prossimo del prossimo allargamento. Un approccio che però non convince i paesi dell'Europa centrale e orientale e divide i vertici dell'istuzioni di Bruxelles

Bruxelles. Dopo aver accettato con riluttanza di riaprire le porte dell’Unione europea con un nuovo grande allargamento in seguito alla concessione dello status di paese candidato all’Ucraina e alla Moldavia nel giugno del 2022, Emmanuel Macron ha in mente un nuovo trucco per rinviare le future adesioni: “l’integrazione graduale e progressiva”. Questa espressione è stata usata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante un discorso al forum di Bled lunedì, nel quale ha proposto il 2030 come data entro cui l’Ue dovrebbe essere pronta al prossimo allargamento. “Adesione graduale” è anche la frase usata dal ministro francese per gli Affari europei, Laurence Boone, per definire il nuovo approccio che dovrebbe essere usato con i paesi dei Balcani occidentali, l’Ucraina e la Moldavia.