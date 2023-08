La resa secondo Limes, accettare “violenza e rivalità come costanti nelle relazioni tra gli Stati”

La rivista Limes legge “il ritorno della guerra nel Vecchio Continente” come una prova del fatto che bisogna accettare “violenza e rivalità come costanti nelle relazioni tra gli Stati”. Potrebbe sembrare un richiamo al realismo, quasi ovvio, ma in realtà è un invito all’occidente a rinunciare alle sue “illusioni”, prima fra tutti l’aspirazione a una diffusione della democrazia come strumento essenziale per favorire la convivenza pacifica e il rispetto reciproco tra gli Stati. Come si può notare anche in altri articoli di Limes, lo sfondo è una specie di nostalgia della guerra fredda, di una situazione di stallo in cui solo la deterrenza nucleare reciproca evitava lo scontro frontale tra la grandi potenze. Tutte o quasi le crisi internazionali, da Srebrenica alla Libia, sarebbero la conseguenza del tentativo insensato di “imporre” la democrazia in aree in cui non ne esistono i presupposti.

