Prima il business, poi la Difesa. La strategia italiana dell'Indo-Pacifico si sposta un po'

In molti a Roma non vogliono l'ingresso dell'Arabia saudita nel Global combat air programme: non per ragioni strategiche, ma per le quote minori. La missione del Morosini in Asia? Business. E il Cavour che giro farà?

Circola un certo scetticismo dentro al ministero della Difesa italiano e tra le aziende interessate al potenziale ingresso dell’Arabia saudita nel Global combat air programme, l’accordo di collaborazione internazionale tra Italia, Regno Unito e Giappone per la progettazione, entro il 2035, di un aereo da caccia di nuova generazione. Era stato il Financial Times, all’inizio di agosto, a parlare del tentativo con cui il governo inglese di Rishi Sunak stava cercando di coinvolgere Riad nell’alleanza, fatta anche di segreti militari e strategici. Secondo il quotidiano, le resistenze maggiori arrivavano da Tokyo. Ma anche a Roma, per la verità, non tutti sono d’accordo. Una fonte informata sulle negoziazioni, che preferisce restare anonima perché non autorizzata a parlare con la stampa dell’argomento, spiega al Foglio la questione con la consuetudine dell’attuale ministro della Difesa, Guido Crosetto, di trasformare le questioni strategiche a lungo termine in questioni per lo più di business: “E’ vero che l’Arabia Saudita ci metterebbe i soldi, ma dividere per quattro non è come dividere per tre”. Più di qualcuno, nei ministeri a Roma e Tokyo, avrebbe risposto alle controparti inglesi: “Se Riad vuole i nostri fighter jet può comprarli nel 2035”.