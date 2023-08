Chi è Mehdi Yarrahi, il cantante denunciato in Iran perché esorta le donne a togliersi il velo

“Il diritto di scegliere se indossare o no l’hijiab non è che solo una delle richieste importanti che sta facendo il popolo dell’Iran, che ha sacrificato molte vite preziose per raggiungere la libertà e la democrazia" . Le autorità iraniane hanno presentato una denuncia contro un importante cantante pop per aver pubblicato una canzone che invitava le donne a togliersi il velo, ha riferito domenica la magistratura. "Dedicato alle nobili donne della mia madrepatria che coraggiosamente brillano sulla linea del fronte del movimento ‘Donna. Vita. Libertà’”. Con questa scritta in farsi e inglese, che appare al suono dei testi di una macchina da scrivere di quelle di una volta, inizia il video di “Roosarito”: la canzone della pop star Mehdi Yarrahi che domenica ha fatto infuriare il regime iraniano, procurandogli una denuncia e un arresto.

