Ora l'Iran vuole alzare la multa per le donne senza velo fino a 8.500 dollari

Oggi una donna iraniana che non si copre la testa mentre passeggia per strada o è seduta al tavolo di un ristorante rischia da dieci giorni a due mesi di reclusione oppure una multa che va da un dollaro e diciotto centesimi a poco meno di dodici dollari. Ma il Majilis, il parlamento che dal 2020 è quasi un monocolore conservatore, sta lavorando a una legge su controlli molto invasivi e punizioni nuove per le ragazze che non rispettano l’obbligo di indossare il velo. Nell’ultima stesura la pena diventa dai cinque ai dieci anni di carcere per essere uscite di casa con i capelli al vento, e la multa alternativa diventa di 8.500 dollari – una cifra che nella Repubblica islamica non si può più permettere praticamente nessuna. Le nuove punizioni contro le donne ipotizzate finora sono inaudite anche per gli standard degli ayatollah e hanno un’opposizione inaspettata: quella dei pasdaran. I Guardiani della rivoluzione non sono diventati improvvisamente sensibili ai diritti delle ragazze, la loro posizione è dettata dalla consapevolezza che certi processi di emancipazione sono ormai molto avanzati e irreversibili, scegliere di non combatterli è pragmatismo, istinto di autoconservazione e opportunismo. C’è un conflitto d’interesse tra l’apparato militare e il clero al potere, con il secondo che è per ovvi motivi più affezionato all’obbligo del velo e crede che quella regola sociale sia per il proprio regime una specie di muro di Berlino: se casca, casca anche tutto il resto. I pasdaran la vedono diversamente perché la sicurezza interna è uno dei pochi successi rimasti da vantare alla Repubblica islamica, e vogliono conservarla: “Ma finché i religiosi conservatori insistono nel pretendere che venga fatta rispettare una legge che la maggior parte degli iraniani considera insopportabile, l’Iran rimarrà in bilico, sempre a un passo da una crisi interna. E’ già successo alla fine del 2022 con le proteste cominciate dopo la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia, e può ripetersi in qualsiasi momento”, dice al Foglio l’antropologo iraniano Sajjad Safaei, che risponde al telefono da Berlino ma ha vissuto a Teheran e ha ancora lì la sua famiglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE