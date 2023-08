Cosa sappiamo dell'aereo della Wagner precipitato

Sono giorni in cui gli aeroporti moscoviti vengono chiusi a intermittenza, a causa dei droni ucraini che riescono a raggiungere la capitale russa. Oggi un aereo privato Embraer Legacy 600 era partito dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, stava volando da mezz’ora nei cieli della regione di Tver quando, come si vede nei video circolati online, è precipitato e si è schiantato a terra. Secondo quanto dichiarato dalle autorità russe, i passeggeri sarebbero tutti morti: erano in dieci, e, secondo la lista che era stata comunicata alla Rosaviatsia, l’agenzia federale per il trasporto aereo, a bordo c’era anche il presunto proprietario del jet: Evgeni Prigozhin, il capo della Wagner che per anni si è occupato degli affari nascosti del Cremlino, fino a quando quello che era nascosto è arrivato in superficie. Anche un altro jet è partito nelle stesse ore, ha zigzagato per i cieli di Mosca ed è atterrato all’aeroporto di Vnukovo, e secondo alcune fonti apparteneva sempre a Prigozhin. Oltre al nome del capo dei mercenari, la lista passeggeri includeva anche Dmitri Utkin, tra i fondatori del gruppo Wagner, con i simboli nazisti sul collo e forse, dicono, ispiratore del nome della compagnia dei mercenari. I primi a commentare le immagini dello schianto sono stati i canali telegram vicini alla Wagner, hanno detto che l’aereo è stato abbattuto dall’esercito di Mosca, e che la scia che l’aereo si è portato dietro cadendo è tipica degli attacchi di missili della contraerea.

