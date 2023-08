C'è un giudice nel Regno Unito. Condannata l'infermiera Lucy Letby

Sette assassinii e altrettanti tentati omicidi di bambini nati prematuri. Ieri l’infermiera inglese Lucy Letby è stata riconosciuta colpevole. Arrestata nel 2018, la 33enne operava con metodi diversi: un’iniezione d’aria, insulina, latte avvelenato, diaframma spezzato. Pascale Jones, avvocatessa della pubblica accusa, ha detto: “Le erano stati affidati i neonati più vulnerabili”. C’è un giudice dunque nel Regno Unito in un caso che ha angosciato l’opinione pubblica. Ma siamo sicuri che abbiamo la coscienza apposto? In America quanta fatica per il “Born-Alive Abortion Survivors Protection Act”, la proposta di legge che chiedeva che fosse garantita assistenza medica ai neonati venuti al mondo vivi dopo un aborto. Nulla che intaccasse i famosi diritti riproduttivi delle donne, ma un riconoscimento di quanto stabilito (sotto George W. Bush) dal “Born-Alive Infant Protection Act”, che definì il nato vivo dopo un tentativo di aborto indotto come una “persona”, e gli riconosceva tutti i diritti.

