L'arte del populismo e della sopravvivenza di Imran Khan in Pakistan

Riassunto delle puntate precedenti: il 10 aprile 2022 il premier pachistano Imran Khan veniva sfiduciato dal Parlamento e al suo posto, a capo di un governo di larghissime intese, veniva nominato primo ministro Shahbaz Sharif. Prima del voto di sfiducia, e per settimane dopo il voto, Khan gridava al complotto ai suoi danni orchestrato dagli americani e minacciava di produrne le prove. Dopo qualche mese, però, Imran smentiva la tesi del complotto, invocando invece l’aiuto di Washington per sventare la rete di bugie ai suoi danni e ai danni della democrazia pachistana messa in piedi dai generali. Nei mesi successivi, Imran si ritrovava con un centinaio circa di procedimenti giudiziari a suo carico, procedimenti che spaziano dalla ordinaria corruzione al terrorismo. Veniva infine arrestato lo scorso 9 maggio per aver venduto, intascandone i proventi, doni ricevuti nel suo ruolo di primo ministro e per aver favorito, dietro lauto compenso, un miliardario imprenditore indagato per riciclaggio dalle autorità britanniche: al suo arresto seguivano disordini in tutto il paese, con tanto di assalto a residenze e postazioni militari ed edifici pubblici. Imran veniva rilasciato, ma ai giornali è stato fatto divieto di menzionare perfino il suo nome, mentre l’esercito arrestava migliaia di persone e faceva processare da corti militari i civili arrestati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE