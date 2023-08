Il golpe personale di Tiani, il generale nigerino senza nome ma con molte mostrine

Nel discorso con cui si è proclamato nuovo capo dello stato del Niger alla testa di un Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, il generale di brigata Abdourahamane Tiani ha detto di aver agito per evitare “la graduale e inevitabile scomparsa” del paese. E che il deposto presidente Mohamed Bazoum aveva cercato di nascondere “la dura realtà” in una nazione ridotta a “un mucchio di morti, sfollati, umiliazione e frustrazione”. Aveva aggiunto che la strategia di sicurezza del governo contro l’insorgenza jihadista era inefficace per mancanza di coordinamento con i vicini governi di Mali e Burkina Faso: regimi golpisti che sono stati sospesi dalla Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale, per lo stesso motivo per cui ora è stato sospeso anche il suo governo.

