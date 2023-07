Il trasformismo di Meloni è un fatto. Spiegarlo agli opinionisti del New York Times

Va da Biden e fa l’anti Trump. Va da Macron e fa l’anti Le Pen. Va a Bruxelles e fa l’anti Orbán. Va con Scholz e fa l’anti AfD. Va a Tunisi e fa l’anti Salvini. Nelle geometrie variabili della politica estera meloniana, vi è un tratto interessante da seguire, fedelmente mantenuto anche durante la visita alla Casa Bianca. Il tratto è presto spiegato ed è ormai autoevidente: più il nostro presidente del Consiglio è costretto a fare i conti, nel mondo, con i problemi complessi e più la sua traiettoria andrà inevitabilmente ad allontanarsi da quella dei suoi amici di un tempo. Il memorandum firmato a Tunisi (17 luglio) ha avvicinato il premier italiano alla leader europea che i suoi colleghi sovranisti sognano di abbattere (Ursula von der Leyen). L’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz (8 giugno) ha archiviato anni di inutili polemiche sovraniste sull’Italia “colonia” della Germania (“i nostri interessi nazionali possono essere convergenti anche sul piano strategico”, ha detto Meloni in quell’occasione) e ha infilato un paio di dita negli occhi dell’AfD (i nazionalisti tedeschi sognano un’Europa meno solidale, meno integrata, meno generosa sul debito pubblico, Meloni e Scholz si sono detti allineati, seppure con sfumature diverse, sulla necessità di riformare in modo non troppo rigorista il Patto di stabilità).

