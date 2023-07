Non ne imbrocca più una, il sindaco dem della New York “al completo”

Fare il sindaco di New York è un lavoro difficile. Farlo mantenendo soddisfacenti livelli di popolarità è ancora più complicato. Ne sa qualcosa Michael Bloomberg, che nel secondo anno in carica aveva un deprimente indice di gradimento del 24 per cento, nonostante il quale si sarebbe comunque poi aggiudicato altri due mandati. Anche per Eric Adams, attuale sindaco della Grande Mela, le cose non vanno per il verso giusto: il gradimento è sceso al 46 per cento e nelle ultime settimane ha fatto i conti con una serie di battute d’arresto che ne offuscano seriamente la traiettoria di governo. In primo luogo è accusato di darsi fin troppo da fare per accumulare i finanziamenti utili a sostenere la sua prossima campagna elettorale in vista del voto del gennaio 2025, avviandosi rapidamente a disporre dei circa 8 milioni di dollari, tetto massimo di spesa consentito. La strategia è chiara: mostrarsi subito talmente attrezzato economicamente da scoraggiare credibili campagne che concorrano con la sua. Purtroppo sono già emerse irregolarità nella raccolta-fondi, con l’individuazione di finanziatori-fantoccio utilizzati dai suoi grandi supporter (principalmente dei giganti del settore immobiliare con cui Adams ha stabilito una palese complicità a base di incentivi fiscali).

