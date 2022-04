Spari nella metro di New York 

Nella metropolitana di New York almeno sedici persone sono rimaste ferite, dieci delle quali colpite da un’arma da fuoco. Durante la corsa delle otto e mezzo di mattina, subito prima della fermata 36th Street a Brooklyn, nel quartiere di Sunset Park, un uomo, che secondo i testimoni indossava un gilet verde delle imprese di costruzioni, si è messo una maschera antigas in testa e ha iniziato a sparare. Almeno cinque persone avrebbero ferite gravi ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. È stata smentita la notizia che aveva iniziato a circolare questa mattina, orario americano – il primo pomeriggio in Italia – secondo la quale la polizia aveva trovato anche altri ordigni inesplosi nella stazione della metro.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE