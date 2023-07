Perché le pale eloiche nel mare di Moby Dick sono una svolta

E’ un pezzo d’oceano carico di memorie di Melville e dei Kennedy. Sono le acque delle baleniere a caccia di Moby Dick e dei vacanzieri più esclusivi d’America. E adesso diventano anche il luogo della prima wind farm americana: 62 gigantesche pale eoliche che rappresentano l’avanguardia di un potenziale boom che punta a trasformare la costa atlantica degli Stati Uniti in una replica del mare del Nord europeo. I primi giganteschi pali sono stati installati sui fondali a 24 chilometri al largo dell’isola di Martha’s Vineyard. Serviranno a sorreggere le 62 turbine alte 260 metri che dall’estate 2024 saranno pronte a entrare in funzione. L’America ha pale eoliche sparse qua e là sulla terraferma e ha fatto test anche lungo le coste, ma la gigantesca wind farm al largo del Massachusetts rappresenta una novità assoluta. Vineyard Wind, come è battezzato il progetto da 4 miliardi di dollari, genererà 800 megawatt di elettricità e alimenterà 400 mila abitazioni, oltre a dare lavoro a un gran numero di persone in una zona che di solito si anima solo in estate. Se le cose funzioneranno come previsto, sarà solo il primo di una serie di progetti analoghi che puntano a creare un’alternativa alle fonti fossili in un’America che, con l’Amministrazione Biden, ha imboccato con convinzione la strada della decarbonizzazione.

