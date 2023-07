Il sottosuolo della Norvegia è ricco di risorse vecchie e nuove: dal petrolio alle terre rare

Per quantità di idrocarburi Oslo sta prendendo il posto della Russia come grande fornitore della Ue. E ora promette di soddifare la domanda delle materie prime necessarie al processo di decarbonizzazione

C’è un nuovo Emirato che sta nascendo tra Artico e Mare del nord, che promette di diventare più importante di Arabia Saudita e Kuwait, e che si chiama Norvegia. L’Arabia Saudita e l’Iran, come l’Iraq o la Libia o il Venezuela o la Russia, infatti, sono potenze per idrocarburi, petrolio e gas, ricchezze che, man mano che si va verso la transizione energetica, sono destinate a perdere importanza rispetto ai produttori di litio del “triangolo sudamericano” Cile-Bolivia-Argentina, o alle terre rare, che l’occidente sta cercando disperatamente di togliere dal monopolio cinese; o alle altre materie prime legate a tecnologie come l’auto elettrica o il fotovoltaico.