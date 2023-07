Verità e balle sul nazismo ucraino. La vita e il mito di Stepan Bandera

Un anno e mezzo dopo, certi luoghi comuni vengono ripetuti tal quali. Fra i più comuni, il nome di Stepan Bandera e quello dei suoi seguaci, i “banderovtsy” - banderiti. E’ l’evocazione più proverbiale del “nazismo” ucraino. Bandera è stato, negli anni fra le due guerre e poi nel corso della Seconda guerra, il leader più di spicco dell’indipendentismo nazionalista ucraino. La sua ideologia si è largamente ispirata al fascismo italiano, e ha poi cercato nel legame con il nazismo tedesco, che aveva dalla sua la maggior potenza e l’egemonia sui territori della Polonia e dell’Europa centrale, l’occasione necessaria alla formazione di uno Stato ucraino, che non avrebbe mai trovato. La connotazione fascista del nazionalismo radicale ucraino è certa, ma non basta a rendere conto del mito di Bandera e della sua reviviscenza. Quel mito è cresciuto ed è durato in alcuni per la caratterizzazione fascista, in altri nonostante. Lo stesso Bandera, assassinato da un agente del Kgb sovietico nel 1959, a Monaco di Baviera, quando era diventato un oltranzista atlantista nella Guerra fredda, si adoperò per aggiustare la storia propria e del suo movimento. Aveva 50 anni quando morì avvelenato, nel terzo attentato dei servizi sovietici. Prima della Seconda guerra, aveva trascorso alcuni anni nelle carceri polacche. Negli anni della Seconda guerra, quelli dell’alleanza iniziale con la Germania nazista, “non c’era mai”: li trascorse in gran parte in un lager tedesco, sia pure in una prigionia attenuata – un modo per tenerlo a bada e insieme a disposizione. Suo padre fu condannato a morte da un tribunale sovietico e fucilato nel 1941. Due suoi fratelli morirono nel campo di Auschwitz. Un terzo in Ucraina nel 1944. Due sue sorelle furono deportate in Siberia, una terza in Kazakistan. Questi dettagli rendono l’idea di una storia problematica e stretta fra condizionamenti inesorabili.

