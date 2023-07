Putin minaccia di affondare le navi cariche di grano, l'Ucraina è pronta a vedere il bluff

Le richieste del presidente russo per fare ripartire l’accordo, la tentazione di Kyiv di forzare il blocco. L'Occidente si interroga su come agire

Dopo il ritiro dall’accordo per l’export del grano dal Mar Nero, la Russia ha annunciato che considererà tutte le navi che viaggiano verso i porti ucraini come navi ostili che trasportano armamenti, e quindi come dei potenziali bersagli. Mosca ha anche lanciato attacchi contro i terminal e le infrastrutture portuali di Odessa e Mykolaiv distruggendo 60mila tonnellate di grano, ferito civili, inviando un messaggio al mondo: la Russia non ha paura di usare come un’arma l’approvvigionamento alimentare da cui dipendono molti paesi del cosiddetto “Sud globale”.