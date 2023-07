Gli Ufo alle elezioni americane

A giugno Tucker Carlson si è fatto il suo programma su Twitter, dopo esser stato cacciato da FoxNews. Nella prima puntata, vista da 90 milioni di persone, oltre ad attaccare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di Ufo. Li ha usati per attaccare i media che ignorano le notizie importanti, come appunto quelle sugli alieni, o come quella di un ex ufficiale dell’aeronautica, David Grusch, che avrebbe ammesso che il governo americano possiede prove fisiche di velivoli alieni e dei corpi dei loro piloti. Agli occhi dei populisti il governo vuole sempre tenere nascoste le cose. Esistono delle verità che qualcuno in alto non vuole farti sapere: il vero assassino di Kennedy, le sostanze contenute nei vaccini, chi c’è dietro l’11 settembre, l’allunaggio e le scie chimiche. E poi, la madre di tutte le domande, il sacro Graal delle teorie del complotto: siamo soli nell’universo? Perché il governo ci nasconde di avere corpi di alieni nell’Area 51? Per loro natura gli Ufo sono il pane che dal Dopoguerra nutre i cospirazionisti, oltre che scadenti programmi tv sui misteri irrisolti.

