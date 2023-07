Gli ucraini che vivono in Polonia che a casa sono chiamati “traditori”

Storie di donne, bambini e uomini scappati dalla guerra. Per i maschi la domanda: perché non sei al fronte?

Nell’ufficio postale di Mokotów, centro sud di Varsavia, l’impiegata è una giovane ucraina che ancora non parla benissimo il polacco. Una signora con un bambino si avvicina allo sportello e chiede, con accento e parole che anche tradiscono la sua origine ucraina, di poter inviare una raccomandata. Le due si parlano non nella propria lingua. L’impiegata si rivolge al bambino per fargli un complimento. Quello le risponde in un perfetto inglese, dicendo che lui parla solo inglese perché frequenta una scuola americana della capitale polacca. Fuori dall’edificio la signora si dirige verso una lussuosa Rover con targa ucraina. Se ne vedono parecchie per le strade di Varsavia o parcheggiate davanti a ristoranti e locali, dove si sente parlare spesso ucraino.