Putin, in difficoltà, non rispetta l'accordo sul petrolio. Tensioni tra Mosca e Riad

All’Arabia Saudita non piace che la Russia non rispetti i patti Opec, aumentando la produzione per vendere in Asia più barili possibili al fine di arginare il crollo delle entrate necessarie a finanziare la guerra. Ma la tolleranza per il free riding del Cremlino non è illimitata, neanche tra le autocrazie

Il quasi colpo di stato o guerra tra clan della Russia avrà conseguenze nelle relazioni tra Mosca e i paesi che non le sono ostili. A partire da chi già iniziava ad avere delle riserve come l’Arabia Saudita, che negli ultimi anni si è spesa molto per portare la Russia nell’Opec allargato. Nel corso di quest’anno il cosiddetto Opec+ ha cercato, con la solita politica dei tagli della produzione concordati, di tenere alti i prezzi del greggio tirati in basso dal calo della domanda globale. Mosca però dopo aver visto che né la strategia dell’Opec+ né le sue minacce di tagliare la produzione di 500 mila barili al giorno facevano salire i prezzi, ha scelto di non rispettare gli accordi aumentando la produzione per vendere in Asia più barili possibili al fine di arginare il crollo delle entrate – in calo a causa delle sanzioni – necessarie a finanziare la guerra all’Ucraina.