La fine del mito dell'invulnerabilità di Putin

"Siamo davanti alla fine del mito dell'invulnerabilità di Putin. Non è debole, ma non è più invulnerabile. Nei prossimi giorni vedremo se l'Ucraina riuscirà a portare avanti la controffensiva", dice Claudio Cerasa ospite di Non Stop News, il magazine di informazione di RTL 102.5