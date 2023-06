I conti dell'Egitto sono un colabrodo e tolgono il sonno a Sisi

Mentre spende miliardi in mega progetti, il 60 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà. E si dice che per paura dei generali il presidente dorma ogni notte in un posto diverso

All’indomani del colpo di stato del 2013, gli egiziani di qualsiasi fronte, che fosse quello sconfitto dei Fratelli musulmani o quello vittorioso del generale Abdel Fattah al Sisi, presero coscienza di una cosa: potevano ribellarsi al potere, se questo avesse abusato della loro pazienza. Oggi, a raccogliere quel monito è proprio il presidente Sisi, che si ritrova alla guida di un paese dai conti in dissesto e con il 60 per cento della popolazione sotto la soglia di povertà. “Sisi dovrebbe temere il momento in cui gli egiziani decideranno che non hanno più nulla da perdere”, ha titolato il quotidiano israeliano Haaretz. La rimozione dell’ultimo presidente democraticamente eletto, Mohammed Morsi, ha insegnato al generale che se vuole tenersi stretto il palazzo presidenziale di Heliopolis è meglio non fidarsi di nessuno. Nemmeno dei militari, coloro che fino a oggi l’hanno sostenuto. L’Economist ha rivelato come Sisi abbia talmente tanta paura che stia rotando spesso i compiti dei generali per evitare che acquisiscano troppa influenza. Sembra anche che il timore di essere fatto fuori da un momento all’altro lo spinga a trascorrere le sue notti ogni volta in un posto diverso.