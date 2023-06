La ribellione di Prigozhin è iniziata

Il capo della Wagner è diretto verso Mosca, dice che non è un colpo di stato ma una marcia per la giustizia. I mezzi militari per le strade e la replica della esercito

Evgeni Prigozhin, finanziatore e capo delle milizie mercenarie della Wagner, ha rilasciato due video. Nel primo, ha ribadito che non va d’accordo con il ministero della Difesa, con l’esercito, con i generali e pure con diversi oligarchi. E ha detto qualcosa di incredibile: che la storia della guerra iniziata per difendere l’Ucraina dai nazisti è una bufala. E’ una bufala anche la scusa di voler difendere la popolazione russofona, non c’era nessun attacco né da parte di Kyiv né da parte della Nato, dice chiaramente. I piani per cui Mosca ha attaccato l’Ucraina erano ben diversi: far brillare la stella di Sergei Shoigu, che voleva diventare un eroe, arricchire con i beni dell’Ucraina i già ricchi oligarchi russi, mettere Viktor Medvedchuk alla presidenza di Kyiv: un uomo con cui continuare a fare affari. Altrimenti, si chiede , che senso avrebbe avuto scambiare Medvedchuk catturato dagli ucraini, un uomo solo, con i combattenti del reggimento Azov? Un po’ troppo. Shoigu e i suoi sperperano, non sanno usare risorse, vogliono solo arricchirsi, dice il capo della Wagner, e mentre i suoi uomini conquistano, gli altri si accaparrano le ricchezze. Prigozhin parla di corruzione, sa bene cosa fa male in Russia, parla da politico, da uno che sa su cosa insistere. Ma questo era l’inizio, era il suo tentativo di riscrivere a modo suo quello che sta succedendo in Ucraina. Ma non voleva fermarsi all’Ucraina.