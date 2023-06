Chi è Dimitri Simes, il russo-americano che piace a Putin (e a Trump)

Il capo del Cremlino ha scelto l'ex presidente del Center for the National Interest per moderare un incontro al Forum economico di San Pietroburgo. Un ritratto

L’accusa di essere filorussi da qualche tempo è tornata a essere moneta corrente nella politica americana e nel relativo dibattito sulle relazioni internazionali. L’hanno ricevuta sia politici come Donald Trump, che non ha mai nascosto la propria ammirazione personale per il presidente russo Vladimir Putin, sia alcuni accademici, come il politologo dell’Università di Chicago John J. Mearsheimer. Al netto di qualche sospetto nei confronti dei due personaggi appena citati, spesso però si tratta di un’accusa squisitamente politica. Nel caso dell’ex presidente del Center for the National Interest Dimitri Simes, l’accusa pare più fondata e con molteplici prove che dimostrano che il legame di Simes con il Cremlino sia alquanto solido.