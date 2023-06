La resistenza di Leopoli. Viaggio nella città ucraina che vuole essere Europa

"Lo vedi quell’edificio sovietico cadente? Ma te lo immagini che bella che sarà questa città, quando saremo nell’Unione Europea? Riesci a immaginarlo…?”. Al terzo giorno di viaggio il refrain di Rosty diventa un rumore di fondo, un contrappunto a ogni cornicione, a ogni decoro ottocentesco, a ogni infilata di facciate composte e austere e intatte di Lviv, in italiano Leopoli. La sua città è un gioiello, dove qualsiasi angolo e prospettiva dice della bellezza grandiosa della Mitteleuropa, e lui lo sa. Ha vissuto e studiato e lavorato all’estero, in Germania e in Francia, parla bene quattro lingue, il confronto gli viene facile. Ha un ulteriore pregio, Leopoli. Non è come quelle città il cui nucleo storico è intatto, ma che si fanno scialbe e impersonali appena si esce dalla cerchia delle vie del centro. No, qui gli Asburgo si protendono fastosi e imperturbabili per chilometri e chilometri dalla piazza del mercato, fin nei sobborghi verdeggianti di Sofiyivka, di Pidzamche, di Zaliznychnyi. La quantità! Si resta accecati dalla quantità oltre che dallo sfoggio estroso e impudente: quell’angelo slanciato sulla cima del teatro, quei putti di marmo sopra il portone del palazzo, quelle ninfe di pietra che si rincorrono nel fregio…

