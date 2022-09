Reportage da Leopoli, dove foto dei russi in vacanza nell'Ue danno sui nervi

In una scatola nera di chip tutte le falle delle sanzioni occidentali. Che continuano a non colpire Mosca in alcuni settori chiave (come con la Gazprombank)

Leopoli, dalla nostra inviata. Gli abitanti di Leopoli hanno visto la guerra solo sui volti dei cinquecentomila profughi che hanno ospitato negli ultimi sei mesi sui divani dei loro appartamenti, nelle scuole e nelle palestre comunali. Ha dormito qui la compagnia d’arte drammatica del teatro di Mariupol bombardato il 16 marzo, quello che aveva una gigantesca scritta “bambini” disegnata in terra davanti all’ingresso perché i russi la vedessero dagli aerei e con i droni. C’è un liceo dove vivono insieme venti bambini del Donbas: i loro genitori non si possono spostare perché lavorano nella polizia, sono pompieri, sono soldati oppure dottoresse dell’ospedale. Sono indispensabili dove sono. A casa di Orest, un liutaio che non ha mai smesso di produrre violini: “Anche se adesso non li compra nessuno, serve a me per tenere a bada i nervi”, a un certo punto c’erano contemporaneamente ventidue persone tutte scappate dalla provincia di Donetsk. Da casa sua sono passate decine di famiglie e gli hanno lasciato i cani e i gatti che non potevano continuare a portare con sé.