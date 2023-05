Zelensky è atterrato al G7. E incontra Meloni

Il presidente ucraino, poco dopo essere arrivato al suo hotel a Hiroshima, ha avuto un incontro informale con Giorgia Meloni. Oggi è previsto anche un bilaterale tra Zelensky e il primo ministro indiano Modi, e uno ancora non confermato con il presidente del Brasile Lula. La via diplomatica e quella dei jet

Dalla nostra inviata a Hiroshima. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all’aeroporto di Hiroshima quando in Giappone erano circa le tre e mezzo del pomeriggio, nel suo primo viaggio in Asia sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina. Ancora all’aeroporto, il presidente ucraino ha scritto su Twitter: “Giappone. G7. Importanti incontri con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventa più vicina oggi". Già ieri era stata confermata, anche se solo dalla parte ucraina, la partecipazione di Zelensky al G7 in presenza, ma non era trapelato nulla sull’orario del suo arrivo: quando è iniziata la diretta dell’atterraggio da parte di Nhk, la televisione di stato in Giappone, nella sala stampa dei giornalisti internazionali c’è stata molta sorpresa. Zelensky è arrivato da Jeddah, dove ieri ha partecipato alla Lega araba, a bordo di un aereo francese.