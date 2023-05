Vadim Novinsky, l'oligarca del mistero con l'aria da santone

A Zurigo è una domenica nuvolosa. All’esterno della Chiesa ortodossa russa, in centro città, alcuni giornalisti intervistano un uomo dall’irsuta barba bianca. Ha indosso una riassa di seta nera e ha appena finito di celebrare messa, ma non è un pope ortodosso qualsiasi. Prima dell’invasione russa su larga scala, il suo patrimonio era di 1,6 miliardi di dollari. Vadim Novinsky è l’oligarca del mistero, meno eccentrico rispetto a Ihor Kolomoisky, meno ruvido di Rinat Akhmetov, di cui è socio e amico. La caratteristica funzione religiosa si è tenuta lo scorso 2 aprile, e non ha portato fortuna all’oligarca: il 13 aprile i servizi segreti ucraini gli hanno confiscato asset per 3,5 miliardi di grivnie. Una settimana dopo vengono scoperti diciotto milioni di metri cubi di gas nascosti per aggirare le sanzioni ucraine. La batosta definitiva è arrivata a inizio maggio: un sequestro di beni per 10,5 miliardi di grivnie, tra cui uno degli hotel più lussuosi di Kyiv, i venti piani del Park Inn Radisson Troitskaya, e il porto commerciale della cittadina di Ochakiv, vicino Mykolaïv – una delle zone di influenza di Novinsky. E' cittadino ucraino solo dal 2012, ha ricevuto un premio per i "riconosciuti meriti di servizio all’Ucraina" firmato ad personam da un altro amico del clan del Donbas, l’ex presidente filorusso Viktor Yanukovich. Succede pochi mesi prima delle elezioni parlamentari, e l’oligarca restituirà il favore sostenendo il Partito delle regioni.

