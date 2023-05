Free rider o subordinati? In Ue si discute le direttiva sulle piattaforme

Il Consiglio Ue di martedì dovrà esprimersi sulla proposta di direttiva sui lavoratori delle piattaforme. Finora l’Italia ne è stata entusiastica sostenitrice, soprattutto per volere dell’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando. Cambierà posizione col governo Meloni? Sarebbe opportuno. La bozza prevede un irrigidimento delle norme sui lavoretti, facendo sorgere una presunzione di subordinazione. Secondo le stime di Bruxelles, tra i due e i quattro milioni di individui – che oggi sono considerati e si considerano autonomi – dovrebbero essere assunti, ricevendo quindi tutte le tutele previste per i lavoratori dipendenti ma anche subendone gli obblighi. Non è detto che sia un miglioramento della loro condizione. Da un lato, sono gli stessi lavoratori occasionali che, in molti sondaggi, dimostrano di preferire i vantaggi della flessibilità (per esempio, scegliere se e quando mettersi a disposizione o se accettare o rifiutare una corsa) ai doveri della subordinazione. Dall’altro, i costi per le piattaforme potrebbero diventare eccessivi, provocandone la decisione di concentrarsi solo nelle aree metropolitane più interessanti e abbandonando le altre realtà.

