L'enigma del giudice Clarence Thomas, alfiere del conservatorismo nero

Clarence Thomas è una delle figure più misteriose e controverse della politica americana pur essendo un giudice della Corte Suprema, quindi di per sé un simbolo della neutralità giurisprudenziale – concetto anche questo nella realtà assai aleatorio, dato che le due principali filosofie del diritto, quella originalista, più legata alla testualità della Costituzione, e quella organista, che invece guarda alla Carta come a un testo vivente che si adatta un mondo che cambia, ricalcano nei fatti l’orientamento politico conservatore e quello progressista. Thomas, nominato alla Corte da George Bush Senior nel 1991, è un deciso alfiere del primo orientamento. In questi ultimi trent’anni si è distinto come un suo seguace e promotore, pure se non è un conservatore come gli altri, essendo intanto un afroamericano. Le sue idee politiche gli hanno provocato, da parte progressista, numerose accuse di “tradimento” della comunità afroamericana, con parecchi insulti collegati: sin dal giorno della sua nomina, passata di stretta misura al Senato per 52-48 (dopo che qualche anno prima un altro conservatore come Antonin Scalia era stato confermato con 98 voti a favore e nessun contrario), si capì che Thomas sarebbe stato l’esponente di una nuova epoca per la Corte Suprema, un’epoca di maggiore scrutinio della vita privata dei giudici e delle loro idee politiche. Thomas si è infatti poi fatto notare non solo per il suo rigido conservatorismo costituzionale, che rasenta il letteralismo, ma anche per l’attivismo di sua moglie Ginni, una delle più note attiviste del mondo repubblicano, che nel 2020, è finita nelle indagini sul tentativo da parte di Donald Trump di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali.

