Cosa c'è dietro le polemiche sulla Suprema istituzione giudiziaria dell'America.

Dalla schiavitù all’aborto, passando per la sodomia: la storia delle trasformazioni delle sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti.

Una contestata sentenza della Corte suprema dichiara incostituzionale una normativa di compromesso che su un tema particolarmente divisivo era già in vigore da quasi quarant’anni. Si crea così una mobilitazione popolare che determina il futuro del Partito repubblicano. E il clima è tale che una Guerra civile scoppia davvero, con un milione di morti. A fine conflitto tre emendamenti vengono votati, proprio per impedire che la Corte suprema possa di nuovo affermare che certi princìpi non stanno nella Costituzione.