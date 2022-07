La marcia dei nuovi pro life

E’ successo dieci anni fa, in questi giorni. Per la precisione il 28 giugno 2012: il momento in cui qualcosa si è definitivamente rotto in America e nessuno sa ancora come aggiustarlo. Il giorno in cui i repubblicani hanno dato l’addio all’era di Reagan e dei Bush e cominciato la marcia che li avrebbe portati all’approdo, allora impensabile, nelle mani di Donald Trump. Il giorno in cui i democratici hanno deciso che si poteva spingere l’acceleratore per andare più a sinistra, dalle parti di Bernie Sanders, là dove tanti americani non avevano alcuna intenzione di seguirli. E per una serie di future congiunzioni astrali, anche il giorno che ha segnato il destino di Roe v Wade, la storica sentenza sul diritto all’aborto che la Corte suprema ha appena reso carta straccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE