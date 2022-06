La sentenza della Corte e dieci anni di strategia repubblicana. Ma i democratici la vogliono nell'urna

È un raro caso in cui i perdenti vogliono parlare della sconfitta e i vincitori, che lavorano da decenni a vari livelli istituzionali al ribaltamento della Roe vs Wade, invece vanno cauti sulla vittoria. Le scelte dell'establishment, Trump e la pressione sugli stati

I democratici americani vogliono sfruttare il ribaltamento della sentenza sull’aborto deciso dalla Corte suprema per mobilitare l’elettorato soprattutto femminile e soprattutto delle periferie alle elezioni di metà mandato, a novembre. I repubblicani invece, tranne qualche eccezione (Mike Pence, l’ex vicepresidente, per esempio), vogliono che si continui a parlare di inflazione e costo della vita in aumento: andiamo cauti, dicono.