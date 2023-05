Il doppio standard dell'Unione europea su Israele

Annullata la serata a Tel Aviv per la presenza del ministro Itamar Ben Gvir, nazionalista religioso con precedenti di razzismo arabo. Tutto ok in Turchia, Qatar e Arabia Saudita

"L’Unione europea ha il piacere di invitarvi a un evento speciale per celebrare l’Europa Day in Qatar”. E ancora: “Ogni anno, il 9 maggio, celebriamo la dichiarazione Schuman. L’ambasciatore Ue in Arabia Saudita, Patrick Simonnet, ha organizzato un pranzo per celebrare la Giornata dell’Europa a Riad”. Stesso invito in Turchia. Qatar, Arabia Saudita e Turchia, tre paesi che nei report di Freedom House vanno dalla dittatura all’autocrazia. Nessuno di loro si avvicina, neanche lontanamente, alla democrazia pluralista e liberale israeliana, dove a differenza dell’Arabia Saudita che interdice l’ingresso alla Mecca a ebrei e cristiani, Gerusalemme si è fatta capitale delle tre fedi, tanto da impedire agli ebrei di pregare sul Monte del Tempio, per non scatenare rivolte islamiche.