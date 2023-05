È presto per scommettere sulla crisi della Russia: tutti i segnali

Mosca ha ripreso i bombardamenti a tappeto contro l’Ucraina, è stata colpita Kyiv con una forza e una foga che secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, hanno caratterizzato l’attacco più massiccio dall’inizio dell’invasione. Sono stati attaccati più di cento obiettivi, la maggior parte civili. A Odessa è stato colpito un magazzino della Croce Rossa che conteneva aiuti umanitari, inclusi generi alimentari. A Mykolaïv è stato danneggiato un ospedale mobile. Mosca ha colpito con spietatezza senza fare distinzione tra obiettivi civili e militari, condannando l’Ucraina a un nuovo giorno da trascorrere nei rifugi e a contare le proprie vittime. Kyiv sa che l’unica soluzione è la controffensiva, sa che dal suo risultato potrebbero dipendere i nuovi aiuti degli alleati, eventuali negoziati, il futuro della nazione. Mosca ha riaperto la campagna di bombardamenti, ha iniziato a trasferire i civili che vivono nelle zone occupate del sud dell’Ucraina e finora ha dimostrato di non avere una strategia nuova nei confronti delle ultime manovre primaverili dell’esercito di Kyiv, se non scavare trincee. Di fronte alle notizie sulla controffensiva, la Russia si è irrigidita, si è tappata le orecchie, ha ripreso a distruggere senza sosta e ovunque, ricordando che la guerra non è una questione locale, non è confinata alla regione del Donbas o alla Crimea: il conflitto è su larga scala contro tutta l’Ucraina e Mosca conduce la sua guerra come uno stato terrorista.

