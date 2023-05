Bucare lo spazio aereo russo ha già aiutato Kyiv a casa

“​​L’Ucraina conduce una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Russia. Per quale motivo dovrebbe? Non risolverebbe nessuno dei nostri problemi militari”, ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky, dopo che due droni sono arrivati fino alla cupola del Cremlino. In circostanze come questa non è possibile avere certezze perché non si può indagare sui frammenti precipitati sul tetto del palazzo o su altre prove, ma questa risposta di Kyiv è lacunosa: l’Ucraina ha condotto operazioni in Russia e, almeno una, dimostrativa, a cui non corrispondeva nessun vantaggio militare immediato. Le operazioni simboliche possono portare guadagni concreti nella guerra.

