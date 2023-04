La nuova missione di Dmitri Medvedev

Dmitri Medvedev non era mai stato tanto loquace quanto dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Prima presidente, poi premier, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Medvedev ha contribuito alla creazione del regime russo. Vladimir Putin di lui si fida e adesso, secondo alcune fonti ben informate raccolte dalla stampa russa, a Medvedev avrebbe affidato il compito di reclutare nuovi soldati da mandare al fronte in un modo discreto ma accattivante. Ci sarebbe anche un numero che sembra piuttosto ambizioso: Mosca vuole quattrocentomila soldati. La cifra è molto alta, a maggior ragione se si pensa che all’inizio dell’invasione l’esercito russo contava la stessa quantità di uomini, molti dei quali erano soldati di professione. Le reclute che Medvedev avrebbe il compito di cercare riceverebbero un addestramento meno efficace, difficile che il lavoro del soldato possa essere ritenuto appetibile in questo momento, ma l’ex presidente avrebbe deciso di puntare tutto sulla comunicazione. Le pubblicità che compaiono sui canali telegram o sui social come VKontakte, i manifesti presenti in alcuni negozi e gli spot in televisione servono a creare una mitologia attorno alla figura del soldato che attiri uomini con lavori poco pagati.

