Crolla l'export e Gazprom vuole aumentare il prezzo del gas in Russia

Gazprom vuole aumentare i prezzi del gas in Russia per compensare i mancati introiti delle esportazioni in Europa. Secondo Kommersant, il quotidiano economico russo, il vicepresidente del colosso statale Vitaly Markelov ha proposto al governo di liberalizzare i prezzi all’ingrosso per i consumatori industriali di alcune regioni sottolineando che il settore del gas “dovrebbe spostare l’attenzione dall’export al mercato interno”. Una decisione che causerebbe un aumento dei prezzi per i russi, e un’ulteriore perdita di competitività per le industrie del paese, già compromesse dalle sanzioni e dalla carenza manodopera.

