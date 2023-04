Il leader dei curdi in Siria è con tre americani e arriva un drone: il sospettato è Erdogan

Cosa ci facciano gli americani insieme ai curdi in Siria è noto dal 2014: combattono lo Stato islamico. “Quale sarebbe la risposta degli Stati Uniti se la Turchia uccidesse sul campo un soldato americano?”, si sono domandati gli esperti. Soprattutto, non sarebbe meglio muoversi ora per evitare di arrivare al punto in cui dovremo scoprirlo?

Al periodico briefing con i cronisti del Pentagono, un giornalista turco ha chiesto al portavoce della Difesa cosa ci facessero dei soldati americani in auto insieme al leader dei curdi siriani. Cosa ci facciano gli americani insieme ai curdi in Siria è noto dal 2014: combattono lo Stato islamico. Il giornalista si riferiva alla notizia di un bombardamento mirato contro un’auto su cui viaggiava il generale Mazloum Abdi, il capo delle Unità di difesa del popolo siriane (Ypg), insieme a tre soldati americani. Ma nello scambio con il generale Ryder a Washington, il cronista non era interessato alla bomba, solo alle cattive compagnie dei dipendenti del Pentagono, infatti poi ha titolato: “Gli americani ancora si rifiutano di riconoscere il legame tra il Pkk e l’Ypg”. Il tono indignato era fuori luogo e la questione andrebbe ribaltata: la Turchia, un paese della Nato, è sospettata di aver lanciato l’attacco che per poco non ammazzava tre americani e decapitava un’organizzazione che merita gratitudine ed è un socio fondamentale degli Stati Uniti in medio oriente.