In Finlandia finisce l'èra di Sanna Marin

La Finlandia si prepara a un cambio di governo e di premier, dopo che il Partito socialdemocratico del primo ministro uscente, Sanna Marin, si è fermato al terzo posto nelle elezioni legislative di ieri, malgrado un aumento di voti e seggi rispetto a quattro anni fa. Petteri Orpo, il leader della Coalizione nazionale, ha rivendicato una "vittoria importante" e "un forte mandato". Il suo partito conservatore è arrivato in testa con il 20,8 per cento dei voti e 48 seggi. Nel 2019 la Coalizione nazionale si era fermata al 17 per cento e 38 seggi. Al secondo posto si è piazzato il partito di estrema destra dei Finlandesi, guidato da Riikka Purra, con il 20,1 per cento e 46 seggi, in crescita rispetto a quattro anni fa. "La democrazia ha parlato", ha detto Marin, riconoscendo la sconfitta. Orpo avvierà i negoziati per formare la prossima coalizione.

