I dilemmi del “conta fagioli” Petteri Orpo sulla nuova Finlandia

Per formare il prossimo esecutivo il nuovo premier deve scegliere: cercare un accordo con Sanna Marin in un’inedita grande coalizione oppure allearsi con l'estrema destra di Riikka Purra. Entrambe le ipotesi implicano compromessi difficili per la Coalizione nazionale

Bruxelles. Sanna Marin non sarà più primo ministro della Finlandia, dopo che i conservatori della Coalizione nazionale guidati da Petteri Orpo hanno vinto le elezioni legislative domenica, superando di misura l’estrema destra dei Veri finlandesi e il Partito socialdemocratico della premier uscente. “La democrazia ha parlato e la celebrazione della democrazia è sempre qualcosa di meraviglioso”, ma “abbiamo buone ragioni per essere contenti di questo risultato”, ha detto Marin. In effetti, pur riconoscendo la sconfitta, la leader socialdemocratica ha ottenuto una piccola vittoria: il suo partito ha incrementato voti e seggi e, alla fine, potrebbe anche tornare al governo. Dall’inizio del secolo, in Finlandia, non era mai accaduto che il primo ministro in carica guadagnasse consensi nelle urne.