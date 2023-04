Il legame tra sportivi russi e Forze armate rende scivolosa la scelta del Cio per le Olimpiadi

Roma. Volodymyr Androshchuk era uno dei migliori decatleti dell’Ucraina. Aveva ventidue anni e la sua qualificazione per le Olimpiadi di Parigi del 2024 era quasi certa. Poi è arrivata l’invasione dell’Ucraina, Androshchuk è andato a combattere ed è morto nel Donbas, vicino a Bakhmut, la città distrutta in cui i due eserciti tentano di sfinirsi a vicenda. Androshchuk è diventato un simbolo e la sua foto viene accostata ai cinque cerchi olimpici macchiati di sangue con cui oggi gli attivisti ucraini manifestano contro la decisione del Comitato olimpico internazionale di ammettere ai Giochi gli atleti russi e bielorussi come neutrali. Anche la politica ha risposto a questa decisione e Kyiv ha stabilito che non parteciperà alle competizioni di Parigi.

