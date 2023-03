L'est Europa chiede aiuto alle Big Tech contro le guerre ibridi dei regimi

"I social media sono diventati un canale potente per diffondere narrazioni false e manipolative", dicono i paesi dell'Europa orientale. Partner essenziali rispondere a questa minaccia verso le democrazie sono le aziende che li controllano. L'appello

Cari amministratori delegati di Big Tech, vi scriviamo con un senso di urgenza e per invitarvi ad agire. Le democrazie di tutto il mondo stanno combattendo contro la disinformazione che mina la nostra pace e stabilità, e abbiamo bisogno del vostro sostegno per uscirne vincitori. Le piattaforme tecnologiche come le vostre sono diventate campi di battaglia virtuali e le potenze straniere ostili le stanno usando per diffondere false narrazioni che contraddicono i resoconti delle testate giornalistiche basati sui fatti. La disinformazione è una delle loro armi più importanti e di vasta portata. Crea e diffonde false narrazioni per promuovere strategicamente obiettivi malevoli. La Moldavia è stata in prima linea nella guerra dell’informazione sin dalla brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sua vicina di casa. Tuttavia, anche tutti i nostri paesi sono sotto attacco, perché sebbene gli obiettivi diretti siano diversi, gli scopi ultimi della guerra dell’informazione sono universali. La manipolazione e l’interferenza dell’informazione straniera, compresa la disinformazione, viene impiegata per destabilizzare i nostri paesi, indebolire le nostre democrazie, far deragliare l’adesione della Moldavia e dell’Ucraina all’Unione europea e indebolire il nostro sostegno all’Ucraina durante la guerra di aggressione della Russia.

I social media sono diventati un canale potente per diffondere narrazioni false e manipolative. Gli annunci a pagamento e l’amplificazione artificiale sulle piattaforme di Meta, tra cui Facebook, sono spesso utilizzati per invocare disordini sociali, portare la violenza nelle strade e destabilizzare i governi. Le grandi aziende tecnologiche dovrebbero essere vigili e resistere alla strumentalizzazione. Dovrebbero prendere provvedimenti per garantire che le loro piattaforme non vengano utilizzate per diffondere propaganda o disinformazione che promuovono la guerra, giustificano crimini di guerra, crimini contro l’umanità o altre forme di violenza. Le Big Tech dovrebbero aumentare la cooperazione e l’impegno con un’ampia gamma di stakeholder – governi, società civile, esperti, università, media indipendenti e che verificano i fatti. Sono partner essenziali per una risposta efficace dell’intera società a questa minaccia.

Sebbene sia lodevole che i social media aggiornino continuamente le loro politiche di moderazione dei contenuti, applichino etichette ai contenuti o introducano restrizioni alla condivisione di contenuti tramite le app di messaggistica, è necessario fare di più. Diverse azioni concrete possono aiutare la nostra causa comune.

Le piattaforme online dovrebbero adottare misure concrete per evitare che i loro servizi vengano utilizzati come strumenti e mezzi per promuovere obiettivi dannosi. Ciò include l’astensione dall’accettare pagamenti da individui sanzionati per le loro azioni contro la democrazia e i diritti umani.

I progetti algoritmici dovrebbero dare priorità all’accuratezza e alla veridicità rispetto al coinvolgimento nella promozione dei contenuti. Inoltre, devono essere più trasparenti. Il pubblico dovrebbe conoscere le politiche delle piattaforme online e il modo in cui vengono applicate. E’ fondamentale che la ricerca abbia accesso gratuito o a prezzi accessibili ai dati delle piattaforme per comprendere le tattiche e le tecniche delle campagne di manipolazione e degli attori ostili.

Le piattaforme dovrebbero dedicare personale e risorse finanziarie adeguati per rispondere efficacemente alle sfide della moderazione dei contenuti, in particolare nel complesso campo dell’incitamento all’odio, dove gli algoritmi automatizzati potrebbero non essere sufficienti e la revisione umana è fondamentale.

Le piattaforme dovrebbero affrontare la crescente minaccia alle democrazie rappresentata dai deepfake e da altre opere di disinformazione generate dall’intelligenza artificiale, soprattutto da attori stranieri ostili. Le piattaforme devono garantire che i deepfake e i testi scritti dall’intelligenza artificiale siano contrassegnati, per identificare le campagne di manipolazione automatizzate. Sono quindi necessari investimenti sostenuti in strumenti per l’identificazione dei deepfake e dei testi generati automaticamente.

Per rispondere a questi problemi è necessario un approccio globale coerente alla regolamentazione e all’autoregolamentazione da parte delle Big Tech. Il predominio globale di un numero limitato di attori rende questa esigenza ancora più pressante. Questo è un appello all’azione perché la manipolazione e l’interferenza dell’informazione straniera, comprese le campagne di disinformazione, rappresentano una minaccia per la democrazia, la stabilità e la sicurezza nazionale. Le grandi aziende tecnologiche hanno il potere di essere alleati vitali nel nostro sforzo comune per affrontare gli attacchi informativi ostili contro le democrazie e l’ordine internazionale basato sulle regole. Vi esortiamo a unire le forze con i governi democratici e la società civile e a lavorare insieme per proteggere l’integrità delle informazioni e garantire la sicurezza delle nostre società.



Cordiali saluti,

Dorin Recean, primo ministro della Repubblica di Moldavia, Petr Fiala, primo ministro della Repubblica Ceca, Eduard Heger, primo ministro della Repubblica Slovacca, Kaja Kallas, primo ministro dell’Estonia, Krišjanis Karinš, primo ministro della Lettonia, Mateusz Morawiecki, primo ministro della Polonia, Ingrida Šimonyte, primo ministro della Lituania, Denys Shmyhal, primo ministro dell’Ucraina.