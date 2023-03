Anche le più solide democrazie s'incagliano in nome dell'appello al popolo

In questi giorni in Francia, a termini di Costituzione, governo e Parlamento, studiata la questione hanno ritenuto necessario innalzare di due anni l’età della pensione. Misura impopolare. E infatti il popolo non ci sta, e scende in piazza. Con il massimo rispetto per il libero manifestarsi delle opinioni, dice sussiegoso il presidente Macron, i dati economici e demografici dicono che il provvedimento s’ha da fare. Ma il popolo insiste. Dinamiche diverse e fondamentalmente incompatibili corrono parallele. Il problema si è posto fin da quando, agli albori del 1789, in Francia è stato dichiarato il principio nuovo e rivoluzionario per il quale non solo il potere, tutto il potere, doveva essere nelle mani del popolo, ma anche che esso popolo era composto di individui singoli tutti eguali, non di collettività, di gruppi, organismi o corpi, come era un tempo e come forse è in natura.

